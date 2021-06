Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: കുഴല്‍പണ കേസ് കൊടകരയിലെ കവര്‍ച്ചയില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ലെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ പണം കടത്തിയോ എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് പത്തനംതിട്ട ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും വടകര എംപിയും ആയ കെ മുരളീധരനും സമാനമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുഴല്‍പണ കേസ് ശരിയായ വിധത്തില്‍ അന്വേഷിച്ചാല്‍ അത് നരേന്ദ്ര മോദിയിലേക്ക് വരെ എത്തുമെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു. വിശദാംശങ്ങള്‍...

K Muraleedharan says, Black Money case will reach to Narendra Modi if impartial investigation take place. He demands to investigate about the Helicopter used by K Surendran for Election Campaign.