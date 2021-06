മനോരമയ്ക്ക് എട്ടിന്റെ പണികൊടുത്ത് സുധാകരൻ! പിണറായിയെ ചവിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല... എല്ലാം ഓഫ് ദ റെക്കോർഡ്

Kerala

oi-Binu Phalgunan

കൊച്ചി: ഒടുവില്‍ കെ സുധാകരന്‍ മലക്കം മറിഞ്ഞു. പിണറായി വിജയനെ താന്‍ ചവിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേയില്ലെന്നാണ് കെ സുധാകരന്‍ ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നത്. കുറ്റം മുഴുവന്‍ മലയാള മനോരമയ്ക്കും അഴിമുഖം തയ്യാറാക്കിയ ലേഖകനും ആണ് സുധാകരന്‍ ചാര്‍ത്തി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ഓഫ് ദ റെക്കോര്‍ഡ് ആയി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ മനോരമ ലേഖകന്‍ വാര്‍ത്തയാക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സുധാകരന്‍ ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും വാര്‍ത്തയാക്കരുത് എന്ന് താന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നും സുധാകരന്‍ പറയുന്നുണ്ട്. തന്റെ പരാതി മലയാള മനോരമയുടെ പത്രാധിപരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പറയുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍ നോക്കാം...

English summary

K Sudhakaran denies his comments about Pinarayi Vijayan in Manorama Weekly interview; All the matters were off the record with the journalist.