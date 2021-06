Kerala

oi-Binu Phalgunan

കൊച്ചി: പിണറായി വിജയന് മറുപടി പറയാന്‍ വിളിച്ച വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് കോപിച്ച് കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ കെ സുധാകരന്‍. മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു സുധാകരന്‍ പ്രകോപിതനായത്.

മനോരമയ്ക്ക് എട്ടിന്റെ പണികൊടുത്ത് സുധാകരൻ! പിണറായിയെ ചവിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല... എല്ലാം ഓഫ് ദ റെക്കോർഡ്

സുധാകരനെ അർധനഗ്നനായി കോളേജ് ചുറ്റിച്ചു, തന്റെ മക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പദ്ധതി, തിരിച്ചടിച്ച് പിണറായി

വാട്‌സ്ആപ്പ് വഴിയാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് എന്ന് സുധാകരനൊപ്പമുള്ള ഒരാള്‍ പറഞ്ഞതോടെയായിരുന്നു തുടക്കം. ഇതോടെ ആരാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് വാട്‌സ്ആപ്പില്‍ ചോദ്യം തരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് സുധാകരന്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് കയര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍...

പിണറായിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് സുധാകരന്‍; നട്ടെല്ലുണ്ടെങ്കില്‍ പ്രതിയാക്കൂ... തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍ മൂടിവച്ചോ

ഗുരുതര ആരോപണവുമായി പിണറായി.തന്റെ മക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കി

സുധാകരനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ഡിജിപിക്ക് പരാതി; ക്രിമിനല്‍ ഗൂഢാലോചന

English summary

K Sudhakaran provocated to questions raised by journalists, saying questions are coming from CPM office. Journalists was not ready to take his allegation.