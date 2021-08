കാരാട്ട് റസാഖ് തിരികെ മുസ്ലീം ലീഗിലേക്ക്? ലീഗ് തളരാതെ നിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമെന്ന്; ചർച്ച കൊഴുക്കുന്നു

Kerala

oi-Binu Phalgunan

കോഴിക്കോട്: മുസ്ലീം ലീഗ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയില്‍ പെട്ട് ഉഴലുകയാണ്. പാര്‍ട്ടിയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലെ ഒരു വിഭാഗവും പാണക്കാട് കുടുംബവും നേര്‍ക്കുനേര്‍ നില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യം അപൂര്‍വ്വത്തില്‍ അപൂര്‍വ്വമാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് മുന്‍ മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവും ഇടത് സ്വതന്ത്ര എംഎല്‍എയും ആയ കാരാട്ട് റസാഖിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയ്‌ക്കെതിരെ പടയൊരുക്കം; ഇത്തവണ സര്‍വ്വസന്നാഹങ്ങളോടെ! ചരിത്രം ആവര്‍ത്തിക്കുമോ?

ഇത് ജലീലിന്റെ 'പൂട്ട്'... അടച്ചാലും തുറന്നാലും പണി ലീഗിന് തന്നെ; ആര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ് ഈ പൂട്ടെന്ന ചോദ്യം

കാരാട്ട് റസാഖ് മുസ്ലീം ലീഗിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന ചര്‍ച്ചകളും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരം ചില സൂചനകള്‍ കാരാട്ട് റസാഖ് നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English summary

Karat Razak says, it is the demand of the time, that Muslim League should stay strong! Is he planning to go back to muslim league? Discussion taking place under his Facebook post.