'കേരളം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന്', പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

oi-Sajitha Gopie

തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് കേരളമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കിറ്റക്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ആര്‍പിജി എന്റര്‍പ്രൈസസ് ചെയര്‍മാനായ ഹര്‍ഷ് ഗോയങ്ക കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലേത് വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷമാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

കിറ്റക്‌സ് വിവാദത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തില്‍ കേരളം വ്യവസായ സൗഹൃദപരമല്ലെന്ന പ്രചാരണം ട്വിറ്ററില്‍ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴില്‍ ദാതാക്കളായ തങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും വലിയ പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹര്‍ഷ് ഗോയങ്ക ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ട്വീറ്റിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുളളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ട്വീറ്റ്.

കേരളത്തിലെ വ്യവസായ സൗഹൃദ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുളള ആശങ്കകള്‍ നീക്കിയതിന് ഹര്‍ഷ് ഗോയങ്കയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നന്ദി പറഞ്ഞു. താങ്കളുടെ ഈ സത്യസന്ധതയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കേരളം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണെന്നും അത് ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് സുസ്ഥിരവും നൂതനവുമായ വ്യവസായങ്ങള്‍ പരിപോഷിപ്പിക്കുമെന്നത് ഇടത് സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Thank you @hvgoenka for allaying the apprehensions over Kerala's EoDB. Your honesty is much appreciated. Kerala has been one of the most investor friendly States in India and will continue to be so. The LDF Govt. ensures that sustainable and innovative industries thrive here. https://t.co/6zQO0AUFIG