Kerala

oi-Binu Phalgunan

തൃശൂര്‍: കൊടകര കുഴല്‍പണ കേസില്‍ നിര്‍ണായക വിവരങ്ങളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. കൊടകരയില്‍ കവര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കുഴല്‍പണം ബിജെപിയുടേതാണെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ആണ് നിര്‍ണായക വിവരം ഉള്ളത്.

കൊടകര കുഴല്‍പണം കേസില്‍ അന്വേഷണത്തിനോട് സഹകരിക്കേണ്ടെന്ന് ബിജെപി നിലപാട് എടുത്തതും ഇതേ ദിവസം തന്നെയാണ്. പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത പണം തിരിച്ചു നല്‍കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ധര്‍മരാജന്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയ്ക്കുള്ള മറുപടിയില്‍ ആണ് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങള്‍...

English summary

Kodakara Black Money Case: Police files report in court saying, the money was for BJP's election campaign. And police demands not to give the money to Dharmarajan on his plea to court.