ഇത് പൊല്ലാപ്പിന്;മരംമുറിയിൽ വിട്ടു വീഴ്ചയില്ല -പ്രതിപക്ഷം; മുട്ട് മടക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല -ശശീന്ദ്രൻ

Kerala

oi-Athira Sh

തിരുവനന്തപുരം: മുല്ലപെരിയാറിന് സമീപം ബേബി ഡാമിന്റെ പ്രദേശത്ത് മരം മുറിക്കുന്നതിനായി തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് അനുമതി നൽകിയ വിഷയത്തില്‍ നിയമ സഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ്. തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണനാണ് സഭയിൽ നോട്ടീസ് സമര്‍പ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, വിഷയം സബ്മിഷനായി ഉന്നയിച്ചാല്‍ പോരേയെന്ന് സ്‍പീക്കര്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിനോട് ചോദിച്ചു. എന്നാല്‍ വിഷയം അത്രയും പ്രധാനമുളള ഒന്നാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍ സഭയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മരം മുറി വിഷയത്തിൽ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ മരം മുറി ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കാതെ റദ്ദാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം സഭയില്‍ ചോദിച്ചു.

ചിന്താവിഷ്ടയായ മഡോണ; എന്തുപറ്റിയെന്ന് ആരാധകര്‍, പുതിയ ഫോട്ടോഷൂട്ട് വൈറല്‍

അനങ്ങാപ്പാറയായി കേരളം..ജലനിരപ്പ് 152 അടിയാക്കാൻ തമിഴ്‌നാട്..ആശങ്ക

English summary

Mullaperiyar wood room subject; Opposition groups called for a judicial inquiry. AK Sasindran said that there is no need to kneel before anyone