തൃശൂര്‍: കന്യാസ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസില്‍ കുറ്റവിമുക്തനായ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന് ജന്മനാടിന്റെ സ്വീകരണം. തൃശൂര്‍ മറ്റത്ത് 105 കതിന പൊട്ടിച്ചായിരുന്നു സ്വീകരണം. 105 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന വിചാരണയുടെ പ്രതീകാത്മകമായാണ് 105 കതിന പൊട്ടിച്ചത്. വിശ്വാസികളും ബന്ധുക്കളും അടങ്ങുന്ന വന്‍ ജനാവലിയാണ് ഫ്രാങ്കോയെ സ്വീകരിക്കാന്‍ എത്തിയത്.

ഫ്രാങ്കോ കാറില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ ഉടന്‍ പടക്കം പൊട്ടിക്കലും പൂത്തിരി കത്തിക്കലുമുണ്ടായി. ശേഷം മറ്റം പള്ളിയില്‍ ബന്ധുക്കളുടെ കുഴിമാടത്തിനരികില്‍ ഫ്രാങ്കോ, മരിച്ചവര്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന ചൊല്ലി. തുടര്‍ന്ന് ആരാധനാ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു. ഈ സമയത്തായിരുന്നു പള്ളി മുറ്റത്ത് 105 കതിനകള്‍ പൊട്ടിച്ചത്. വീട്ടില്‍ എത്തിയ ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് ഫ്രാങ്കോ മടങ്ങിയത്. ചാലക്കുടി പള്ളിയില്‍ സഹോദരിയുടെ കുഴിമാടത്തിനരികിലെത്തിയ ഫ്രാങ്കോ പിന്നീട് പ്രാര്‍ത്ഥനകളില്‍ പങ്കെടുത്തു. ആഘോഷപൂര്‍വമാണ് വിശ്വാസികള്‍ ഇവിടേയും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത്.

English summary

native place welcomed Franco mulakkal with celebration who was acquitted of raping a nun. In Thrissur, the reception was 105 kathina burst. The 105 Katina blast symbolizes the 105-day trial. A large crowd of believers and relatives came to receive Franco.