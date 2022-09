ഡബ്ല്യുസിസിയുടെ ഭാഗമാവാന്‍ എന്നെ ആരും സമീപിച്ചിട്ടില്ല: എനിക്ക് ആരോടും എതിർപ്പില്ലെന്നും മൈഥിലി

Kerala

oi-Ajmal MK

കൊച്ചി: താരസംഘടനകളിൽ അമ്മയിൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളുവെന്ന് പറഞ്ഞത് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെന്ന് നടി മൈഥിലി. അങ്ങനെയൊരു നിലപാട് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റ അർത്ഥം മറ്റ് സംഘടനകള്‍ക്ക് എതിരാണ് എന്നല്ല. സ്ത്രീസംഘടനകളെയൊന്നും ഞാന്‍ എതിർക്കാറില്ല. അത് അവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ആരും എന്നെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഡബ്ല്യു സി സിയെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൈഥിലി പറയുന്നു. മനോരമ ഓണ്‍ലൈന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നടി.

No one has approached me to be a part of WCC: I have no objection to anyone, says Maithili