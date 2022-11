കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, ആഗോള സർവേകളിലും ഇന്ത്യയിൽ കേരളമാണ് മുന്നില്‍: സിപിഎം

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: കേരളം രാജ്യത്തിന് ബദലാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ഏജൻസികളുടെ കണക്കുകളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി. വിവിധ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സർവേകളുടെയും ആഗോള സർവേകളുടെയും കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളമാണ് സാമൂഹിക - സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സർവേയും, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ആൻഡ് ഇമ്പ്ലിമെന്റേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും, ഗ്ലോബൽ ഡാറ്റ ലാബിന്റെയും നീതി ആയോഗിന്റെയും കണക്കുകൾ പ്രകാരം വികസനം, ക്ഷേമം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ എന്നിങ്ങനെ സമസ്ത മേഖലകളിലും കേരളം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളേക്കാൾ ഏറെ മുന്നിലാണെന്നും സി പി എം പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Not only in the center but also in the global surveys, Kerala is leading in India: CPM