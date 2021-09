പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ്: സുധാകരൻ ജാഗ്രത കാണിച്ചില്ല ബെന്നി; പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സതീശൻ

Kerala

oi-Abhijith Rj

കൊച്ചി: പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മോൻസൺ മാവുങ്കൽ രാജ്യാന്തര പുരാവസ്തു കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ കണ്ണിയാണോയെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി കോൺഗ്രസ് നേതാവും എം പിയുമായ ബെന്നി ബെഹന്നാൻ. മോന്‍സണിന്റേത് വെറും പണമിടപാടല്ല. കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സിയുടെ സമഗ്രഅന്വേഷണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു.

English summary

Congress leader and MP Benny Behanan has said he suspects Monson Maungkal, who was arrested in an antiquities fraud case, is a link in an international antiquities smuggling case.