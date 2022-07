എന്നിട്ടും പലരും ചോദിക്കുന്നത് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് അയച്ചതിന് തെളിവില്ലല്ലോയെന്നാണ്: പ്രകാശ് ബാരെ

Kerala

oi-Ajmal MK

കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ധാളിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് സംവിധായകന്‍ പ്രകാശ് ബാരെ. വലിയ കുഴപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. കോടതികളിൽ കൃത്യമായി നടപടി ക്രമങ്ങളും പ്രോട്ടോക്കോളുകളും ഉണ്ട്. കേസ് സംബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാവൂ. അതിനും കൃത്യമായി നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഏത് ഡിവൈസിൽ കാണണമെന്നും ആരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കാണണമെന്നും വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല മറ്റാരോ കണ്ടിട്ടുകാം എന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കാതെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ ചർച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കോഴിക്കോട്ടെ കോളാമ്പിയിൽ വെറും സവർണ്ണ തുപ്പലുകൾ മാത്രം: കുഞ്ഞിലയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ഹരീഷ് പേരടിയും

English summary

Prakash Bare says Yet many are asking that there is no proof that footage was sent out