എസ്ഐയെ കൊണ്ട് സല്യൂട്ടടിപ്പിച്ച് സുരേഷ്ഗോപി; വിവാദ സംഭവം തൃശ്ശൂരിലെ പൂത്തുരിൽ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തൃശൂർ: ഒല്ലൂർ സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐയെ കൊണ്ട് സല്യൂട്ടടിപ്പിച്ച് നടനും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി. തൃശ്ശൂർ പുത്തൂരിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിച്ച പ്രദേശം സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. എംപിയാണെന്ന് കണ്ടിട്ടും ജീപ്പിൽ നിന്നിറങ്ങാതിരുന്ന എസ്.ഐയെ വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് സുരേഷ്ഗോപി സല്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. 'താൻ എംപിയാണ്, മേയറല്ല, അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ' എന്നായിരുന്നു സല്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത എസ്ഐയോട് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ തൃശൂർ മേയർ എം കെ വർഗീസ് സല്യൂട്ട് വിവാദത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു.

പോലീസിനെക്കൊണ്ട് സല്യൂട്ട് അടിപ്പിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി ..ഞാൻ MP ആണ് | Oneindia Malayalam

English summary

Actor and Rajya Sabha MP Suresh Gopi salutes the SI at Ollur station.I am not Mayor I am an MP. The response from suresh gopi towards Sub inspector