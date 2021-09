നേമത്ത് മുരളിയും ആര്‍എസ്പി 2 സീറ്റിലും ജയിച്ചേനെ: പാളിയത് എവിടെ , എന്‍കെ പ്രേമചന്ദ്രന്‍ പറയുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ പരാജയപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തില്‍ യുഡിഎഫ് മുന്നണി വിടാനുള്ള ചര്‍ച്ചകളില്‍ ആര്‍എസ്പിയില്‍ സജീവമാകുന്നതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ആറാം തിയതി നടക്കുന്ന യുഡിഎഫ് യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന ആര്‍എസ്പി നേതാക്കളുടെ തീരുമാനം കൂടി വന്നതോടെ ഈ ചര്‍ച്ചയുടെ ചൂട് പിടിച്ചു. എന്നാല്‍ യുഡിഎഫ് നേതാക്കള്‍ ഉടന്‍ തന്നെ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ട് ആര്‍എസ്പിയെ അനുനയിപ്പിച്ചു.

ഒടുവില്‍ മുന്നണി വിടേണ്ടതില്ലെന്നും യുഡിഎഫ് യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനും ആര്‍എസ്പി യോഗത്തില്‍ ധാരണയാവുകയും ചെയ്തു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യുഡിഎഫിന്റെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനവും ആര്‍എസ്പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകളുമായി എന്‍കെ പ്രേമചന്ദ്രന്‍ രംഗത്ത് എത്തുന്നത്.

