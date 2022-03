Kerala

oi-Swaroop Tk

കൊച്ചി: നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പുറകോട്ട് പോയ് കോണ്‍ഗ്രസ്, ബി ജെപി പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ 48 മണിക്കൂര്‍ പണിമുടക്കും കെ റെയില്‍ വിവാദവും വലിയ ഉണര്‍വാണ് നല്‍കിയതെന്ന് നടനും സംവിധായകനുമായ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പാടെ തകര്‍ന്നതും ആയി ആകെ ക്ഷീണമായി നിന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് , കെ റെയില്‍ സമരത്തില്‍ ഒറ്റകെട്ടായി വന്നെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഉയര്‍ത്തി എഴുനേല്‍പ്പിനുള്ള അവസരം നല്‍കിയില്ലായിരുന്നു എങ്കില്‍ അടുത്ത ലോകസഭയില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് പുഷ്പം പോലെ 17 സീറ്റു വരെ ഒപ്പിക്കാമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ പ്രതികരണം.. കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ,

English summary

Santhosh Pandit Says LDF can get 17 seats in next Lok Sabha If not been given a chance to opposition