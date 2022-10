'ദിലീപ് കുറ്റക്കാരനാണെന്നല്ല കോടതി പറഞ്ഞത്', ദിലീപിന് അനുകൂലമല്ലാത്തൊരു വിധി തന്നെയെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ

Kerala

oi-Sajitha Gopie

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന വിചാരണ കോടതി വിധി ദിലീപിന് വൻ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദിലീപിനും ശരത്തിനും എതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കോടതി അംഗീകരിച്ചു എന്നതിന് അർത്ഥം പോലീസിന്റെ വാദങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്നോ ദിലീപ് കുറ്റക്കാരനാണ് എന്നോ അല്ലെന്ന് ദിലീപ് അനുകൂലിയായ രാഹുൽ ഈശ്വർ പറയുന്നു. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയോടാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം.

English summary

the court did not say that Dileep is guilty', it is an unfavorable verdict for Dileep, Says Rahul Easwar