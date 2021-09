മന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്കും ക്ലാസ് നൽകണം; വിജയരാഘവനെതിരെ പിഎംഎ സലാം

Kerala

oi-Abhijith Rj

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വർഗീയധ്രൂവീകരണത്തിന് സിപിഎം ആക്ടിങ്ങ് സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നതായി മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിഎംഎ സലാം. ഹസന്‍, അമീര്‍, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വർഗീയത നിറഞ്ഞതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English summary

PMA Salam also criticized the CPM state acting secretary for giving training classes instead of ministers in the training program conducted under the supervision of the chief minister