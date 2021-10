ഉത്ര വധം (Uthra Murder Case): അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വം... പക്ഷേ, വധശിക്ഷയില്ല; എന്തുകൊണ്ട്

Kerala

കൊല്ലം: 2012 ൽ ദില്ലിയിൽ പാരാ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനി കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി (Nirbhaya Case) കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതി ക്രൂരമായ ആ സംഭവം അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വം എന്ന് പരിഗണിച്ച്, നാല് പ്രതികൾക്ക് കോടതി വിധിച്ചത് വധശിക്ഷ ആയിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതി വരെ നീണ്ട നിയമ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും ദയാഹർജിയ്ക്കും ഒടുവിൽ നാല് പ്രതികളേയും വധശിക്ഷയ്ക്ക് (Deth Sentence) വിധേയരാക്കി.

ഉത്ര വധക്കേസും (Uthra Murder Case) അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വം എന്നായിരുന്നു വിചാരണ കോടതി വിലയിരുത്തിയത്. എന്നാൽ പ്രതിയായ സൂരജിന് (Sooraj) കോടതി വധശിക്ഷ (capital punishment) വിധിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ജീവതകാലം മുഴുവൻ സൂരജ് ഇരുമ്പഴിയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ടിവരും എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന വിധിയാണ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂരജിന് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിക്കാതിരുന്നത്?

English summary

Uthra Murder Case: Why Sooraj didn't get Capital Punishment - the Answer is here. The trial court considered the age of the accused and his background without any criminal activities.