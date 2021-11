മുല്ലപെരിയാറിലെ ജല നിരപ്പ് ആശങ്ക; പേടിയില്ലാത്ത ജീവിക്കാൻ കഴിയണം; മരങ്ങൾ മുറിക്കാനുളള അനുമതി മന്ത്രി അറിയാതെ

Kerala

oi-Athira Sh

ഇടുക്കി: മുല്ലപെരിയാറിലെ ജല നിരപ്പിനെ ചൊല്ലി ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിൽ. മുല്ലപ്പെരിയാർ ജല നിരപ്പ് 152 അടിയാക്കി ഉയർത്തുമെന്നുള്ള തമിഴ്നാട് ജല വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയിലാണ് പെരിയാർ തീരത്തെ ജനങ്ങൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം, നിലവിലെ ഡാമിനോട് സമാനന്തരമായി പുതിയ ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തമിഴ്നാടിനോട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്നാണ് പെരിയാറുകാരുടെ ആവശ്യം.

എന്നാൽ, തമിഴ്നാടിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ബേബി ഡാമിന്‍റെ ബലപ്പെടുത്തൽ പൂർത്തിയാക്കി മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് 152 അടിയാക്കുമെന്നാണ്. ഡിസംബറിൽ കേരള തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ ആ പ്രതീക്ഷ മന്ത്രി ദുരൈമുരുകൻറെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്. ജല നിരപ്പ് 142 അടിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ സ്പിൽവേ ഷട്ടർ തുറന്നത് സംബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ മുല്ലപെരിയാർ ഡാമിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ തമിഴ്നാട് വേഗത്തിലാക്കിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

English summary

Water level concern in Mullaperiyar; Must be able to live without fear; Without the permission of the Minister to cut down trees