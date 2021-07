അനിൽകാന്തിൻ്റെ പിൻഗാമി ആരാകും; തച്ചങ്കരി ജനുവരിയിൽ പൊലീസ് മേധാവിയാകുമോ?

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയായി ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 30 ന് ചുമലയേറ്റ അനിൽകാന്തിന് പൊലീസ് മേധാവികസേരയിൽ തുടരാനാവുക ഏഴുമാസം മാത്രമായിരിക്കും. ഇതിനുശേഷം പൊലീസ് തലപ്പത്തേക്ക് ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിയെ യു പി എസ് സി അംഗീകാരത്തോടെ നിയമിക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കമെന്നാണ് സൂചനകൾ.

അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നേരിടുന്നതിനാലാണ് ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിയെ ഇക്കുറി ഡിജിപി തലപ്പത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാതിരുന്നത്. പൊലീസ് വകുപ്പിൽ മുപ്പത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.അതിൽ നിന്നാണ് തച്ചങ്കരിയുടെ പേര് വെട്ടിമാറ്റിയത്.

സുധേഷ്കുമാർ, സന്ധ്യ, അനിൽകാന്ത് എന്നിവർക്കായിരുന്നു പട്ടികയിൽ മുൻതൂക്കം.സുധേഷ് കുമാറിനും, സന്ധ്യയ്ക്കും കാലാവധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജൂനിയറായ എഡിജിപി അനിൽകാന്തിനെ സർക്കാർ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. ഐപിഎസ് അസോസിയേഷനും അനിൽകാന്തിൻ്റെ പേരിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകിയത്.

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമം: സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച മഹിളാ മോര്‍ച്ച പ്രവര്‍ത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കുന്നു- ചിത്രങ്ങള്‍

ഏഴു മാസം മാത്രം കാലാവധിയുള്ള അനിൽകാന്തിനെ ഡിജിപിയാക്കി കൊണ്ടുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ രണ്ടരവർഷമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്താത്തതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സർവീസ് കാലാവധി നീട്ടി വാങ്ങാൻ അനിൽകാന്തിനും താൽപര്യമില്ല.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, 2022 ജനുവരി 5ന് അനിൽകാന്ത് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ ആ കസേരയിലേക്ക് എത്തുക,സാക്ഷാൽ തച്ചങ്കരി തന്നെയായിരിക്കും. തച്ചങ്കരി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസും കോടതിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങളും എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ സർക്കാരിന് ഡിജിപിയായി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാകില്ല.

ബീച്ചില്‍ എത്തിയാല്‍ പിന്നെ വേദിക ഹോട്ടാണ്; നടിയുടെ മാലി ദ്വീപ് ചിത്രങ്ങള്‍ വൈറല്‍

DGP Anil Kant speaks to media | Oneindia Malayalam

English summary

Anil Kant, who took over as the state police chief on June 30, will be able to continue in the post for only seven months. After this, there are indications that the government will move to appoint Tomin J Thachankari as the Chief of Police with the approval of the UPSC