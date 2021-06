അടിമുടി ദുരൂഹതയുമായി രേഷ്മയുടെ ബന്ധങ്ങള്‍... അനന്ദു ആരെന്ന് രേഷ്മയ്ക്കും പോലീസിനും ഒരുപിടിയുമില്ല

Kollam

oi-Binu Phalgunan

കൊല്ലം: കൊല്ലത്ത് കരിയിലയില്‍ നവജാത ശിശു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹതകള്‍ കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമാകുന്നു. കേസില്‍ പിടിയിലായ അമ്മ രേഷ്മയുടെ ബന്ധുക്കളായ രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു.

ചോരക്കുഞ്ഞിനെ കൊന്ന സംഭവം: കാണാതായ രണ്ട് യുവതികളുടേയും മൃതദേഹം ഇത്തിക്കരയാറില്‍ കണ്ടെത്തി

കാമുകനൊത്തുള്ള സുഖജീവിതത്തിന് പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് വില്ലനായി, അമ്മ വലിച്ചെറിഞ്ഞു; കൊല്ലത്തെ സംഭവത്തിൽ വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ്

കാമുകനൊപ്പം പോകാന്‍ വേണ്ടിയാണ് കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്നായിരുന്നു രേഷ്മ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍ രേഷ്മയുടെ കാമുന്‍ ആരെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ ഇതുവരെ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരാണ് അയാള്‍ എന്ന് രേഷ്മക്ക് പോലും അറിയില്ലെന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍. വിശദാംശങ്ങള്‍ നോക്കാം...

സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർത്തി എസ്എഫ്ഐ- ചിത്രങ്ങൾ

കൊല്ലത്ത് സഹോദരീ ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പം യുവതി ഒളിച്ചോടി; തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്ന് പോലീസ് പൊക്കി

ഹോട്ട് ലുക്കില്‍ തിളങ്ങി ഇഷ ഗുപ്ത; ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

English summary

More mysteries in Kollam infant death case; polive unable to find Reshma's lover. Reshma found her lover through facebook, but till now she didn't meet him personally. Police suspects, the Facebook id of so called Anandu is fake.