പ്രധാന നടൻ ജയിലിലായി; സത്യം പറഞ്ഞപ്പോള്‍ എംപി ഉളുപ്പില്ലാത്ത ന്യായീകരണം നടത്തി: മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ

കൊല്ലം: തീരദേശത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിൽ വിറളിപൂണ്ട പ്രതിപക്ഷം ചരിത്രത്തിലില്ലാത്തവെണ്ണം കെട്ടുകഥകളുമായി കേരളത്തിലും കുണ്ടറയിലും പ്രചാരവേല നടത്തിയത് മറക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മുന്‍ മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ. എല്ലാ സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരും ജാതി മത വർഗീയ ശക്തികളും യുഡിഎഫും കൈകോർത്ത് നടത്തിയ കള്ള പ്രചാരവേലയുടെ പരിസമാപ്തിയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം അതിരാവിലെ അരങ്ങേറിയ കാർ കത്തിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെട്രോൾ ബോംബ് ആക്രമണം.

അതേദിവസം ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും കൊല്ലം എംപിയും ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ ന്യായീകരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നതും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ കണ്ടതാണെന്നും അവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ ഭരണം നേട്ടങ്ങള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പിലായിരുന്നു മന്ത്രി ഇക്കാര്യവും സൂചിപ്പിച്ചത്. മന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പിന്‍രെ പൂര്‍ണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെ..

The lead actor is now in jail: J Mersikuttyamma says the truth will come out soon