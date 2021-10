Pathanamthitta

oi-Faisal K

പത്തനംതിട്ട: കോട്ടാങ്ങലില്‍ നഴ്‌സിനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ഒടുവില്‍ നീതി ദേവതയുടെകനിവ് ടിജിന്‍ ജോസഫിനെ തേടിയെത്തി. പങ്കാളി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ ലോക്കല്‍ പൊലീസ് ക്രൂരമായാണ് ടിജിനെ മര്‍ദ്ദിച്ചത്.

ബംഗാളില്‍ സ്ഥിതി രൂക്ഷം, ബരൂയിപൂരില്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ കണ്ടെയിമെന്റ് സോണുകള്‍, അതീവ ജാഗ്രത

എന്നാല്‍ പോലീസിന്റെ മൂന്നാം മുറ ടിജിനെ ഒന്ന് നോവിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. പിന്നീട് ടിജിന്‍ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ വിജയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് നീതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം നടത്തിയ സമാനതകളില്ലാത്ത പോരാട്ടമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനായത്. രണ്ടം വര്‍ഷം മുമ്പാണ് പത്തനംതിട്ട കോട്ടാങ്ങലില്‍ ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിയുന്നതും.

English summary

tijin gets justice after two years in the case murder of a nurse , the incident goes like this