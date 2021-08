വ്യാപാരശാലകളിലും വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലും തിരക്ക് ; തലസ്ഥാനത്ത് വിപണികൾ സജീവം

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ ഓണക്കാലം വരവായി. നഗരത്തിൽ നിർജീവമായിരുന്ന വിപണികൾ വിപണികൾ സജീവമായി തുടങ്ങി. നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് കച്ചവടം താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത്. ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി ഓഫറുകളാണ് തലസ്ഥാനത്തെയടക്കമുള്ള വ്യാപാര ശാലകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മേളകൾ 20ന് സമാപിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് പലയിടങ്ങളിലും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

English summary

The Onam season has arrived amidst Covid concerns. Markets that had been dormant in the city began to become active. Trade began to improve relatively with the announcement of further easing of restrictions. As part of its efforts to attract people, a number of offers have been made in shops across the capital. Onam fairs are organized in many places to end on the 20th