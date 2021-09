കല്ലാറിൽ മുങ്ങിമരണങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നു ; അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് യുവാക്കൾ!

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: 25 വർഷത്തിനിടെ നൂറിലധികം ജീവനുകളാണ് വിതുരയിലെ കല്ലാർ നദിയിൽ പൊലിഞ്ഞത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ അപകടത്തിൽപെട്ട് മരിച്ചതാകട്ടെ കല്ലാറിലെ വട്ടക്കയത്തിലും. പോത്തൻകോട് നന്നാട്ടുകാവ് സ്വദേശി നൗഫലെന്ന യുവാവാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടത്. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പൊന്മുടി സന്ദർശിച്ചശേഷം കയത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു നൗഫൽ മുങ്ങിമരിച്ചത്.

English summary

More than 100 lives have been lost in the Kallar River in Vithura in the last 25 years.