ജപ്തി ഭീഷണിക്കിടയിലും നാട്ടുകാരെ സഹായിക്കുന്ന രാജൻ!

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് ബാധിതർ, ക്വാറൻ്റീനിൽ കഴിയുന്നവർ, അർബുദബാധിതർ തുടങ്ങി എല്ലാവരിലും സഹായമെത്തിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു 52 കാരനെ പരിചയപ്പെടാം ഇനി. പേര് രാജൻ.തിരുവനന്തപുരം പാറശ്ശാല സ്വദേശി. അർഹരായവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്തു സഹായവുമെത്തിക്കാൻ രാജൻ സന്നദ്ധനാണ്. അരിയും പച്ചക്കറിയും ഉള്‍പ്പെടെ തളര്‍ന്ന കാലിന് മുകളില്‍ വച്ച് ചക്രകസേരയിലൂടെയുള്ള വണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ആവശ്യക്കാരുടെ വീട്ടുപടിക്കലെത്തുന്ന രാജന്‍ നന്മയുള്ള മനസ്സിൻ്റെ പ്രതീകമായി മാറുകയാണ്.

English summary

Let's meet a 52-year-old man who is on the scene to help everyone, including Covid sufferers, quarantine sufferers and cancer sufferers. Name Rajan. A native of Parassala, Thiruvananthapuram. Rajan is ready to bring whatever help is needed by the deserving.