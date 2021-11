എസ്ഡിപിഐ ഭീകരരെ പിണറായി വിജയന് പേടി: പാലക്കാട് കൊലപാതകത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് കെ.സുരേന്ദ്രൻ

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ആർ.എസ്.എസ്. പ്രവർത്തകൻ സഞ്ജിത്തിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികളെ പിടിക്കാതെ പൊലീസും സർക്കാരും എസ്ഡിപിഐക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ. പൊലീസിന് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ ഭയമാണെങ്കിൽ അതിന് കഴിയുന്നവരെ കേസ് ഏൽപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപിയുടെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ശാന്തി വക്കീൽ എന്തിട്ടാലും ലുക്കല്ലേ!!... ദൃശ്യത്തിലെ വക്കീലിന്റെ സാരി ലുക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ

Everything was scripted'; Firoz Chuttipara on 'Peacock controversy'

English summary

BJP state president K Surendran has said that the police and the government are helping the SDPI by not arresting the culprits in the murder of RSS worker Sanjith