തിരുവോണപ്പുലരിയിൽ നാടും നഗരവും; അനന്തപുരിക്കിത് രണ്ടാം 'കരുതലോണം'; പ്രതീക്ഷകളുടെ പൊന്നോണം!

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പൽസമൃദ്ധിയുടെയും പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും മനസ്സിൽ നിറച്ച് വീണ്ടും ഒരു പൊന്നോണം കൂടി കടന്നെത്തി. കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വർഷവും അനന്തപുരി ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ ഒത്തുചേരലുകൾ ഒഴിവാക്കി കരുതലിൻ്റെ ഓണമാണ് എങ്ങും നടക്കുന്നത്. ഓണക്കോടിയും ഓണസദ്യയും ഒഴിവാക്കാനാകാത്തതിനാൽ മലയാളികൾ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്.

English summary

Filled with new dreams and hopes of prosperity and abundance, another golden age entered. Ananthapuri Onam is being celebrated again this year against the backdrop of the Kovid epidemic. As in the previous year, the Onam of care is being held everywhere, avoiding reunions. Malayalees celebrate Onam with restrictions as Onakkodi and Onasadya cannot be avoided.