ഗർഭിണിയായ പൂച്ചയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, മലയാളികൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം സമ്മാനം നൽകി ദുബായ് ഭരണാധികാരി, വീഡിയോ

ദുബായ്: ചെറുതെന്ന് കാഴ്ചയില്‍ തോന്നുമെങ്കിലും ചില പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് മൂല്യമേറും. ഒരു പൂച്ചയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് മലയാളികള്‍ അടക്കമുളള പ്രവാസികള്‍ കയ്യടി നേടുകയാണ്. മാത്രമല്ല പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീതം ഇവര്‍ക്ക് ദുബായ് ഭരണാധികാരിയില്‍ നിന്ന് സമ്മാനവും ലഭിച്ചു. നാല് പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഗര്‍ഭിണിയായ പൂച്ചയെ കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ നിന്ന് താഴെ വീഴാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു.

Proud and happy to see such acts of kindness in our beautiful city.

Whoever identifies these unsung heroes, please help us thank them. pic.twitter.com/SvSBmM7Oxe