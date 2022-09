ഈ കുവൈത്ത് മാത്രമെന്താ ഇങ്ങനെ...? യുഎഇക്കും സൗദിക്കും മറ്റൊരു വഴി, കുവൈത്തിന് വേറെ വഴി

Nri

oi-Ajmal MK

കുവൈത്ത് സിറ്റി: സമീപകാലത്ത് യു എ ഇയും സൌദിയും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള നിരവധി ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ വിസ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ വലിയ ഇളവുകളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീന്‍വിസയും ജോബ് വിസയും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വിസകളില്‍ വലിയ ഇളവുകയാണ് യു എ ഇയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്പോണ്‍സർ ഇല്ലാതെ തന്നെ വിദേശത്തുള്ളവർക്ക് രാജ്യത്ത് എത്തി ജോലി തേടാനും ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനുമൊക്കെ ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ എളുപ്പമാണ്.

കൂടുതല്‍ വിദേശികളെ രാജ്യത്ത് എത്തിക്കുക, അതുവഴി ടൂറിസവും സാമ്പത്തിക രംഗവും പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇത്തരം ഇളവുകളിലൂടെ യു എ ഇ ഉള്‍പ്പടേയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ സമീപനമാണ് കുവൈത്ത് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നത്.

English summary

What is this only Kuwait like...?: Salary limit for family visas in the country has been raised