നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി എത്രയുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും അളന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അത് എങ്ങനെ സാധിക്കാനാണ് അല്ലേ. എല്ലാവര്‍ക്കും തുല്യ ബുദ്ധി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ നമ്മള്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചാണ് ബുദ്ധി വ്യത്യാസമുണ്ടാവുക. നമ്മള്‍ കൂടുതല്‍ ചിന്താശേഷി വേണ്ട കാര്യങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടാല്‍ തീര്‍ച്ചയായും ബുദ്ധിവികാസമുണ്ടാവും.

അത് പക്ഷേ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളെ സഹായിക്കും. കൂടുതല്‍ നിരീക്ഷണമോ ചിന്താശേഷിയോ വേണ്ട കാര്യങ്ങളിലാവും നമ്മള്‍ തിളങ്ങുക. അധികം പ്രായസമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്താല്‍ നമ്മുടെ ചിന്താശേഷി വികസിക്കില്ല. ഒപ്ടിക്കല്‍ ചിത്രങ്ങളില്‍ അത്തരത്തില്‍ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. അത്തരമൊരു ചിത്രം നമുക്ക് ഇന്ന് പരിശോധിക്കാം.

optical illusion: is this natural hill really in earth, a horse in this pic, can you find it in 8 secs