'എനിക്ക് ശേഷം ഒരാളുടെ ഭാഗമാകാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു'; മരണശേഷം അവയവദാനം ചെയ്യുമെന്ന് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട

Offbeat

oi-Alaka KV

അവയദാനം മഹാദാനം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. മരണശേഷം ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന അവയവങ്ങളാണ് അവയാദം എന്ന മികച്ച തീരുമാനത്തിലൂടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുന്നത്. നിരവധിപേർ മരണ ശേഷം തങ്ങളുടെ അവയങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ സമ്മതം അറിയിച്ച് രം​ഗത്തെത്താറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നടൻ വിജയ് ദേവര കൊണ്ട. അദ്ദേഹം തന്റെ തീരുമാനം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

മരണശേഷം തന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം ദാനം ചെയ്യുമെന്നാണ് തെലുങ്ക് താരം വിജയ് ദേവരകൊണ്ട പറഞ്ഞത്. മരണശേഷം മറ്റൊരാളിൽ ജീവിക്കാനാവുക എന്നത് മനോഹരമായ കാര്യമായി കരുതുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവയവദാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം. താനും അമ്മയും അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വിജയ് അറിയിച്ചു.

English summary

Vijay Deverakonda said that he and his mother will donate their organs , here is the details