വരുമാനം കോടികള്‍, ആഡംബര വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ടനിര, കൊട്ടാരം...; സാനിയയുടെയും മാലിക്കിന്റേയും ആസ്തി കേട്ടോ

Offbeat

oi-Jithin TP

കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഇന്ത്യന്‍ ടെന്നീസ് താരം സാനിയ മിര്‍സയേയും പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷൊയ്ബ് മാലിക്കിനേയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ചര്‍ച്ച. ഇരുവരും വിവാഹമോചനം തേടാന്‍ പോവുകയാണ് എന്നും ഇല്ല എന്നുമുള്ള വാര്‍ത്തകളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിറയുന്നത്. 2010-ല്‍ ആയിരുന്നു സാനിയ മിര്‍സയുടേയും ഷൊയ്ബ് മാലിക്കിന്റേയും വിവാഹം.

ഇപ്പോള്‍ 12 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും തമ്മില്‍ അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു പുറത്ത് വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍ ഇതിനിടെ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള ടോക് ഷോ വരാന്‍ പോകുന്നു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ടെന്നീസിലെ തന്നെ മുഖങ്ങളില്‍ മുന്‍പന്തിയിലാണ് സാനിയ മിര്‍സയുടെ സ്ഥാനം. ഷൊയ്ബ് മാലിക്കാകട്ടെ പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മുതിര്‍ന്ന താരമാണ്.

English summary

what is Sania Mirza and Shoaib Malik’s net worth, cars, houses here is all you need to know