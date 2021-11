Comprehensive Story

oi-Vaisakhan MK

വാഷിംഗ്ടണ്‍: ലോകത്ത് കൊവിഡ് ഒന്നടങ്ങി എന്ന് വിചാരിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന സമയത്താണ് പുതിയൊരു വില്ലന്റെ രംഗപ്രവേശം. ഒമൈക്രോണ്‍ എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിളിക്കുന്ന ഈ വകഭേദം ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളെയും വിറപ്പിക്കുകയാണ്. യാത്രാവിലക്കുകള്‍ അടക്കം പലരും പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു. എന്തിനേറെ പറയുന്നു ലോക വ്യാപാര സംഘടന പോലും ഒമൈക്രോണെ തുടര്‍ന്ന് വിറയ്ക്കുകയാണ്.

സംഘടനയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത് മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജനീവയില്‍ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പരിപാടിയായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍ പലരും ഒമൈക്രോണിനെ കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈറസ് വ്യാപിച്ചതെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

English summary

omicron now a serious threat to world, everything you need to know about new variant