കാണം വിറ്റും ഓണമുണ്ണുന്ന മലയാളിക്ക് പച്ചക്കറിയെ അകറ്റിനിർത്താൻ കഴിയുമോ?

തിരുവനന്തപുരം: ഓണത്തിന് പതിനാല് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ തലസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി വിപണി പ്രതിസന്ധിയിൽ. സാധാരണ ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിൽ വില ഉയരാറുള്ള വിവിധതരം പച്ചക്കറികൾക്ക് ഇത്തവണ വില കുറവാണ്. കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് രണ്ട് തവണ അടച്ചിടൽ കൂടി വന്നതോടെയാണ് പച്ചക്കറി വിപണി നഷ്ടത്തിലായത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാന മാർക്കറ്റുകളായ ചാലക്കമ്പോളത്തിലും ആറാലുംമൂടും നെടുമങ്ങാടും കച്ചവടം പേരിനുമാത്രമെന്നും വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു.

With only 14 days to go before Onam, the vegetable market in the capital is in crisis. This time the prices are lower for a variety of vegetables which are usually cheaper on festive days. The vegetable market lost ground after two more closures following the Kovid crisis. Traders say that Chalakampolam, Aralummoodu and Nedumangad, the main markets in Thiruvananthapuram, are only for trade.