പത്മനാഭസ്വാമിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ തലസ്ഥാനത്ത് ഓണവില്ലുകൾ ഒരുങ്ങി

Onam

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങളും കഥകളുമാണ് തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിക്ക് ദൃശ്യചാരുത നൽകുന്നത്. അതിലൊന്നാണ് ഓണവില്ല് നിർമ്മാണം. ഓണവില്ലിനെ പള്ളി വില്ല് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കരമന മേലാറന്നൂർ ഓണവില്ല് കുടുംബമാണ് വർഷങ്ങളായി ഓണവില്ലുകൾ തിരുവോണനാളിൽ പത്മനാഭസ്വാമിക്ക് സമർപ്പിക്കാനായി തയ്യാറാക്കുന്നത്. കഥകളും ഉപകഥകളും മെനയുന്ന മനോഹാരിതയാണ് ഓണത്തെ മലയാളിയുടെ ലാവണ്യോത്സവമാക്കുന്നത്. ഓണവില്ല് കുടുംബത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി വരാം.

English summary

There are many legends and stories associated with Onam that add to the splendor of the capital. One of them is the construction of the rainbow. Onaville is also known as the Church Bow. The Karamana Melarannoor Onaville family has been preparing Onavils for many years to be dedicated to Padmanabhaswamy on Thiruvonam. The beauty of weaving stories and anecdotes makes Onam the beauty festival of the Malayalees. Let's go to the Onaville family.