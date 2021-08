Social Media

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഎം അധികാരത്തിലുള്ള രാജ്യത്തെ ഏക സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ത്രിപുരയിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും എല്ലാം അധികാരത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍, തുടര്‍ഭരണം നേടി റെക്കോര്‍ഡ് ഇട്ട സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. കേഡര്‍ സംവിധാനത്തില്‍ മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും കേരളത്തിലെ സിപിഎം ഏറെ മുന്നിലാണ്.

ഇപ്പോള്‍ കേരളത്തിലെ സിപിഎമ്മിന് മറ്റൊരു ബഹുമതി കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യൂട്യൂബിന്റെ 'സില്‍വര്‍ ബട്ടണ്‍' ആണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയ്ക്ക് ഇത്തരമൊരു നേട്ടം.

