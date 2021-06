Social Media

oi-Binu Phalgunan

ബാലതാരമായി വന്ന് നായികയായി വളര്‍ന്ന താരമാണ് സനുഷ സന്തോഷ്. കെകെ രാജീവിന്റെ സീരിയലിലൂടെ ആയിരുന്നു സനുഷ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയത്. പിന്നീട് ബാലതാരമെന്ന നിലയില്‍ സിനിമകളിലും പേരെടുത്തു.

മലയാളത്തിന് ഒരു ദേശീയ 'ബയോപിക്' വരുന്നു; ചെറ്റൂര്‍ ശങ്കരന്‍ നായരുടെ ജീവിതം ബോളിവുഡിലേക്ക്... കരണ്‍ ജോഹര്‍ വക

ഇപ്പോള്‍ സനുഷയുടെ ഒരു ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് ആണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ചര്‍ച്ച. ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോള്‍ മമ്മൂട്ടിയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ഒരു ചിത്രമാണത്. ആ ചിത്രത്തില്‍ ചെറിയ എഡിറ്റിങ് ഒക്കെ സനുഷ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ എഡിറ്റിങ്ങിന് പിന്നില്‍ ഒരു കഥയും ഉണ്ട്...

'എംപിയ്‌ക്കൊപ്പം ഉല്ലാസ യാത്ര'... സുജിത് ഭക്തനും ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസും വിവാദത്തില്‍; അതിനുള്ള കാരണം ചെറുതല്ല

സിപിഎമ്മിന് തലവേദനയായി ഐഎന്‍എലിന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം; ഒടുവില്‍ നേരിട്ട് ശാസന? തിരിച്ചടിയാകും

English summary

Instagram removed Sanusha's childhood photo with Mammootty citing nudity! How the actress reacted? She just edited the pic with two flowers and covered the nudity and published again.