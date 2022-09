Alappuzha

oi-Alaka KV

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഒരു മലയാളിപ്പെൺ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആലപ്പുഴക്കാരി പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ചാണ് മോദി പറഞ്ഞത്. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് മ‍‍ഞ്ജു. എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസം​ഗത്തിൽ മ‍ഞ്ജുവിന്റെ പേര് കടന്നുവന്നത്. ആരാണ് ഈ മഞ്ജു.

പ്രധാനമന്ത്രി​യുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടി മൻ കി ബാത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മ‍ഞ്ജുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ പേര് പരാമർശിച്ചു എന്നറിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് മ‍ഞ്ജു. ഇപ്പോഴും മ‍ഞ്ജുവിന്റെ അമ്പരപ്പ് മാറിയിട്ടില്ല. ആംഗ്യഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആണ് പ്രദാനമന്ത്രി മ‍ഞ്ജുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത്.

English summary

Who is that Malayali girl that Modi talked about in Mann Ki Baat? Reason to surprise Modi? where is all about Manju