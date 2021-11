അൻസി കബീറിൻ്റെ മരണം;"അവൾ വളരെ ബോൾഡായിരുന്നു''; വിതുമ്പി അബ്ദുൾ കബീർ

Ernakulam

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം/കൊച്ചി: പാലാരിവട്ടത്ത് വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച പ്രമുഖ മോഡൽ അൻസി കബീറിൻ്റെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അച്ഛൻ അബ്ദുൾ കബീർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. മകളുടെ അപകട മരണത്തിൽ കുടുംബത്തിനുള്ള സംശയങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തുറന്നുപറയാനാകില്ലെന്ന് അബ്ദുൾ കബീർ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പ്രതികരിച്ചു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അബ്ദുൾ കബീർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷമായി ഖത്തറിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ പിആർഒ ആയി ജോലി നോക്കുകയാണ് മരിച്ച അൻസിയുടെ പിതാവ് അബ്ദുൾ കബീർ.

മകളുടെ അപകട മരണത്തിലെ ദുരൂഹതകൾ നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലാരിവട്ടം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയ ശേഷമാണ് അബ്ദുൽ കബീർ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അബ്ദുൾ കബീറിനെ വാക്കുകളിങ്ങനെ:

English summary

Abdul Kabir's father has lodged a complaint with the police seeking to clear the mystery of the death of prominent model Ansi Kabir, who died in a road accident in Palarivattom.