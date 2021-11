സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും 114 കോടി വാക്സിൻ സൗജന്യമായി നൽകി: ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം

India

oi-Abhijith Rj

ദില്ലി: സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും 114 കോടി വാക്സിൻ സൗജന്യമായി നൽകിയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.കേന്ദ്രം നൽകിയ വാക്സിൻ ഡോസുകളിൽ 14 കോടി ഡോസുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടേയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടേയും പക്കൽ ഇനി ബാക്കിയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ചിറയിൻകീഴ് ദുരഭിമാന മർദ്ദനം; ലൗജിഹാദാണോ, മെത്രാനച്ചാ? ട്വീറ്റുമായി വിനു വി ജോൺ

'സ്ത്രീത്വം വിളങ്ങുന്ന മുഖം, അഴിഞ്ഞു വീണ കേശഭാരം'.. ഇത് ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞ ലുക്ക് അല്ലേ?.. ഞെട്ടിച്ച് മാളവിക

English summary

According to the Union Ministry of Health, 114 crore vaccines have been provided free of cost to the States and Union Territories