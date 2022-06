'നിലവിളിക്കണമായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല': 17-ാം വയസ്സിലെ പീഢനം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് നടി

India

ദില്ലി: കൗമാരപ്രായത്തിൽ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തില്‍ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരനുഭവങ്ങള്‍ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ബോളിവുഡ് നടി കുബ്ബ്ര സെയ്ത്. തന്റെ പുതിയ പുസ്തകമായ ഓപ്പൺ ബുക്ക്: നോട്ട് ലി എ മെമ്മോയറിലാണ് താന്‍ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി താരം തുറന്ന് പറയുയന്നത്.

തന്റെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ താൻ നേരിട്ട പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ചും കുബ്ബ്ര സെയ്ത് പുസ്തകത്തിലൂടെ തുറന്ന് പറയുന്നു. വീട്ടിൽ വെച്ച് താൻ എങ്ങനെയാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്നാണ് താരം തുറന്നെഴുതുന്നത്.

