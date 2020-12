India

oi-Swaroop Tk

സുന്ദരികളായ എയര്‍ഹോസ്‌റ്റസുമാരും പൈലറ്റുമാരും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഹോട്ടലുകളിലും തങ്ങളുടെ ലഗേജ് ട്രോളികളില്‍ തള്ളി പോകുന്നത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കില്‍ നാളെ അവര്‍ മറ്റേതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളുമായി വലിയ ഒരു ലഗേജ് തന്നെ അവര്‍ക്കുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ ഇങ്ങനെ ലഗേജ് തള്ളുന്ന എയര്‍ഹോസ്‌റ്റേഴ്‌സുമാരുടെയും പൈലറ്റുമാരുടെയും ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലവാകുന്നത്.

വിമാനത്താവളത്തിലും ഹോട്ടലിലും ബാഗുകള്‍ തള്ളി ശീലമുള്ള ഇവര്‍ വീഡിയോയില്‍ ഒരു പാടവരമ്പത്തെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കര്‍ഷകര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ഭാരത് ബന്ദാണ് ഇവര്‍ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു പണി നല്‍കിയത്. രണ്ട് കിലോ മീറ്ററോളം ഇങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ബാഗും സാധനങ്ങളും തള്ളിയാണ് ഇവര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയത്. ഇന്ത്യ ടുഡേയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്

പഞ്ചാബിലെ ചണ്ഡീഗഡില്‍ ഡിസംബര്‍ എട്ടിനായിരുന്നു സംഭവം. ചണ്ഡീഗഡിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലായിരുന്നു ഇൻഡിഗോയുടെ ജീവനക്കാർ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോ മീറ്റര്‍ അകലെയായിരുന്നു മൊഹാലി വിമാനത്താവളം. ഭാരത് ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇവര്‍ക്കുള്ള വാഹന സംവിധാനം നിലച്ചു.

@IndiGo6E Crew on layover in Chandigarh got caught in #BharatBandh on 8th Dec and had to walk all the way to Airport from Hotel due to non availability of transport!🚶‍♂️👨‍✈️🚶‍♀️

(Video forwarded by an IndiGo Crew) pic.twitter.com/e8KndsaGxx