പരിപ്പോ അതോ വെള്ളമോ? ദേഷ്യമടക്കാനാവാതെ പോലീസ് മേധാവി, യുപിയില്‍ വീണ്ടും ഭക്ഷണ വിവാദം... വീഡിയോ

India

oi-Nikhil Raju

ലക്‌നൗ: ഇത് എന്താണ് പരിപ്പുകറിയോ അതോ വെറും വെള്ളമോ? ചോദ്യം യുപി മെയിൻപുരി ജില്ല പോലീസ് മേധാവിയുടേതാണ്. പോലീസ് കാന്റീലെ മെസിലെത്തി ഭക്ഷണം കണ്ടതോടെയാണ് ജില്ല പോലീസ് മേധാവി കമലേഷ് ദീക്ഷിതിന് രോക്ഷം അടക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്. റൊട്ടി ഉയര്‍ത്തി റോഡില്‍ കരഞ്ഞ യുപി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ചയായതിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് മെസ് ഭക്ഷണം വീണ്ടും വിവാദത്തിലാവുന്നത്.

നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഭക്ഷണം സ്വയമേവ രുചിയുള്ളതായിരിക്കും. ഇതിനാണു നിങ്ങൾക്കു ശമ്പളം തരുന്നത്. ഇത് എന്താണ് പരിപ്പുകറിയോ അതോ വെറും വെള്ളമോ - തവി പാത്രത്തിൽ ഇളക്കി ദേഷ്യത്തിൽ യുപിയിലെ മെയിൻപുരി ജില്ല പോലീസ് മേധാവി കമലേഷ് ദീക്ഷിത് ജീവനക്കാരോടു ചോദിക്കുന്നു. വിഡിയോ ഇതിനകം തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയും ചെയ്‌തു.

'Government makes us work for 12-12 hours and gives such food in return'



Manoj Kumar, a constable of UP Police posted at Firozabad Headquarters narrated his agony by crying.



@firozabadpolice @Uppolice pic.twitter.com/PvQyBB69zc