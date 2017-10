പൂജ കർമ്മങ്ങളിൽ അബ്രാഹ്മണ-ദളിത് നിയമനം, സർക്കാരിന്റേത് വിപ്ലവകരമായ നടപടി, അഭിനന്ദനവുമായി സ്റ്റാലിൻ

ചെന്നൈ: പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ദേവസ്വ ബോർഡ് നിയമനം കേരളത്തിനികത്തും പുറത്തും ചർച്ച വിഷയമാകുന്നു. പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ചരിത്ര ഉത്തരവിനെ അഭിനന്ദിച്ചു ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സിനിമയെ വെല്ലും ഈ പ്രണയകഥ, പാക് യുവതി കേരളത്തിന്റെ മരുമകൾ, കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത് ജയിലിൽ

ആറ് ദളിതര്‍ അടക്കം 36 അബ്രാഹ്മണ ശാന്തിമാര്‍; ചരിത്രമെഴുതി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നിയമനം

പിണറായി സർക്കാരിനു അഭിനന്ദനവുമായി തമിഴ്നാട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എംകെ സ്റ്റാലിൻ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് സ്റ്റാലിൻ തന്റെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത്. ദളിതരടക്കമുള്ള അബ്രാഹ്മണരെ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ആചാരങ്ങള്‍ക്കായി നിയമിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച വിപ്ലവകരമായ നടപടിയെ പ്രശംസിക്കുന്നു എന്നാണ് സ്‌റ്റാലിന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തത്. തീരുമാനമെടുത്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നും ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

Congratulations @CMOKerala for ground-breaking achievement - appointment of non-brahmins, including dalits, as Travancore Devaswom Archagas

The DMK, a descendant of the Justice Party which first brought the tenets of Social Justice to temple practices, celebrates this milestone!