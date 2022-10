ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ജിയോ 5 ജി എത്തും; 'പ്ലാന്‍' വ്യക്തമാക്കി മുകേഷ് അംബാനി

India

oi-Alaka KV

രാജ്യത്ത് 5 ജി എന്ന ആ വലിയ സ്വപ്‌നം ഇന്ന് സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 5ജി സേവനങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിന് സമര്‍പ്പിച്ചു. ഡല്‍ഗിഹിയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി 5 ജി സേവനങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്.

അഹമ്മദാബാദ്, ബംഗളൂരു, ഛണ്ഡീഗഢ്, ചെന്നൈ, ഡല്‍ഹി, ഗാന്ധിനഗര്‍, ഗുരുഗ്രാം, ഹൈദരാബാദ്, ജാംനഗര്‍, കൊല്‍ക്കത്ത, ലഖ്‌നോ, മുംബൈ, പൂനെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആണ് ആദ്യം 5 ജി സേവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ചടങ്ങിൽ റിലയൻസ്- ജിയോ, എയ്ർടെൽ, വോഡഫോൺ-ഐഡിയ മേധാവികൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

English summary

Mukesh Ambani said that Jio 5G will available in all the cities and villages of India by december, 2023