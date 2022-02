India

oi-Athira Sh

ഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ യുപിഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വിദേശ രാജ്യമായി നേപ്പാൾ. അയൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌ വ്യവസ്ഥയെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ യുപിഐ സംവിധാനം.

യുപിഐ സ്വീകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമായിരിക്കും നേപ്പാളെന്ന് നാഷണൽ പേയ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എൻപിസിഐ ഇന്റർനാഷണൽ പേയ്‌മെന്റ് ലിമിറ്റഡും ഗേറ്റ്‌വേ പേയ്‌മെന്റും മാനം ഇൻഫോടെക്കുമായി കൈകോർത്തു.

നേപ്പാളിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായാണ് ഇത്. അതേസമയം, എൻപിസിഐയുടെ അന്താരാഷ്‌ട്ര വിഭാഗമാണ് എൻപിസിഐ ഇന്റർനാഷണൽ പേയ്‌മെന്റ് ലിമിറ്റഡ്.

English summary

Nepal become the first foreign country to use India's UPI platform, Now you can use UPI in Nepal