എക്കാലത്തേയും കുറഞ്ഞ നിലയിലേക്ക് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലേക്കാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം കൂപ്പുകുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡോളറിനെതിരെ 78 രൂപയിലേക്ക് മൂല്യം ഇടഞ്ഞത്.

രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ഇത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ധനവിനിമയ രംഗത്തുള്ളവര്‍ സൂചന നല്‍കിയിരുന്നു. യു എസ് ഡോളര്‍ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതും ക്രൂഡോയില്‍ വില ഉയരുന്നതും ആണ് ഇന്ത്യന്‍ രൂപയുടെ മൂല്യ ഇടിയാന്‍ കാരണം എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഈ പ്രവണത തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു.

