വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണത്തിൽ ചിക്കൻ; സ്വഗ്ഗിക്കെതിരെ പരാതിയുമായി തമിഴ് ഗാനരചയിതാവ്

ഫുഡ് ഡെലിവറി സൈറ്റായ സ്വിഗ്ഗിക്കെതിരെ പരാതിയുമായി തമിഴ് ഗാനരചയിതാവ് കൊ സേഷ. താന്‍ വെജിറ്റേറിയന്‍ ഭക്ഷണം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ ഭക്ഷണത്തില്‍ ചിക്കന്‍ കഷ്ണങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പരാതി. തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പരാതി ഉന്നയിച്ചത്.

'എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഞാന്‍ വെജിറ്റേറിയന്‍ ഭക്ഷണമാണ് പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്നത്. അവര്‍ എന്റെ ഈ മൂല്യങ്ങളെ എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്ന് എന്നില്‍ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നു. ഈ കാര്യത്തില്‍ സ്വിഗ്ഗിയുടെ സംസ്ഥാന തലവനില്‍ കുറയാത്തയാള്‍ എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് മാപ്പ് പറയണമെന്നതാണ് എന്‍റെ ആവശ്യം. ഇതില്‍ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും''-കോ സേഷ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയതിന് വെറും 70 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക മാത്രമണ് സ്വിഗ്ഗി ചെയ്തതെന്നും സേഷ കുറിച്ചു.

ട്വിറ്റ് വൈറലായതോടെ കോ സേഷയെ പിന്തുണച്ചും സ്വിഗ്ഗിയെ വിമർശിച്ചും നിരവധിപേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. ചിലര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടായ സമാനമായ സംഭവങ്ങളും ട്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടലിലും റെസ്‌റ്റൊറന്റിലും പോയി ദീര്‍ഘനേരം കാത്തുനില്‍ക്കാതെ മിതമായ വിലയില്‍ ഭക്ഷണം വീട്ടില്‍ എത്തിച്ചുതരുന്ന രീതി കോവിഡ് വ്യാപനത്തോടെയാണ് വലിയ പ്രചാരം നേടിയത്.

Found pieces of chicken meat in the “Gobi Manchurian with Corn Fried Rice” that i ordered on @Swiggy from the @tbc_india. What’s worse was Swiggy customer care offered me a compensation of Rs. 70 (!!!) for “offending my religious sentiments”. 1/2 pic.twitter.com/4slmyooYWq