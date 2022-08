നിലത്തിരുന്നും, മകുടി ഊതിയും നാഗ നൃത്തമാടി യുപി പോലീസ്, പിന്നാലെ നടപടി... വീഡിയോ

India

പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ നാഗ നൃത്തം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കോട്വാലി ജില്ലയിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്കും കോൺസ്റ്റബിളിനുമെതിരെയാണ് നടപടി. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിനിടെയുള്ള പോലീസുകാരുടെ നൃത്തം നേരത്തെ വൈറലായിരുന്നു.

നൃത്തം അനുചിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി.ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ സ്വാതന്ത്രദിനാഘോത്തിനിടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ യൂണിഫോമില്‍ നാഗ നൃത്തം ചവിട്ടിയത്.പില്‍ബിത്തില്‍ പുരാൻപൂര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് നൃത്തം വെച്ചത്. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു മകുടിയുമായി നീങ്ങുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റബിള്‍ ഇതിന് അനുസരിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

photo courtesy-twitter/JaikyYadav16

നിലത്ത് ഇരുന്നും എഴുന്നേറ്റുമെല്ലാം കോണ്‍സ്റ്റബില്‍ നൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്പെക്ടര്‍ മകുടിയും ഊതി ഇയാളെ വലം വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ താളത്തിനൊത്താണ് കോണ്‍സ്റ്റബിളിന്‍റെ നൃത്തം. ചുറ്റും കൂടിനില്‍ക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൈകൊട്ടി നൃത്തത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ യുപി പൊലീസിന് എതിരെ വിമർശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് മെസ് ഭക്ഷണം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയായതിന് പിന്നാലെയാണ് യുപി പോലീസ് വീണ്ടും വിവാദത്തില്‍പ്പെടുന്നത്. മൃഗങ്ങള്‍ പോലും കഴിക്കാത്ത് ഭക്ഷണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നടുറോഡില്‍ റൊട്ടിയുമുയര്‍ത്തി നിന്ന് കരഞ്ഞ പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിളിന്റെ ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. മൃഗങ്ങള്‍ പോലും കഴിക്കാത്ത ഭക്ഷണം എന്നായിരുന്നു പോലീസുകാരന്റെ പരാതി.

#WATCH | Uttar Pradesh: A Sub Inspector & a Constable, in uniform, were seen dancing at Puranpur Police Station in Pilbhit during Independence Day celebrations earlier this week. They have been sent to Police lines for dancing to the tunes of a song inappropriate for the occasion pic.twitter.com/ydDydaVi3M